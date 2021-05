Tommaso Paradiso: “Rinnovo Inzaghi? Sono molto felice, tutte le cose belle arrivano il 26 maggio”

L’attesa è stata lunga, quasi estenuante, ma alla fine Simone Inzaghi ha rinnovato con la sua squadra del cuore, la Lazio. A seguito dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri con Lotito e Tare, il tecnico piacentino rimarrà legato ai colori biancocelesti per altri 3 anni. Questa mattina ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il cantante Tommaso Paradiso, noto tifoso biancoceleste che ha commentato la decisione presa di Inzaghi con molto entusiasmo.

Queste le sue parole:

“Io sono molto felice, sarà che pure la data di ieri per noi è simbolica, tutte le belle cose arrivano da lì. Ogni anno facciamoci una specie di festa, oltre il 9 gennaio (ride, ndr). Ho avuto molto timore perché sono molto affezionato a Inzaghi, vorrei che restasse per sempre con noi (come ho scritto anche sui miei social). Siamo sempre in cerca di simboli, di figure che possano rappresentare il mondo Lazio in maniera pulita, sportiva, corretta ed eccolo qui, finalmente lo abbiamo. Rappresenta il meglio della tifoseria laziale, è la nostra bandiera. Per quelli della mia generazione almeno lo è. Le immagini con Immobile sono meravigliose e speriamo si riesca a vincere qualcosa di importante. Lo scorso anno ci siamo andati vicini. Ovviamente non puoi ripetere per due anni consecutivi una stagione del genere dove gira tutto e devi giocare solo in campionato. Speriamo che Simone ieri abbia chiesto qualche garanzia tecnica, me lo auguro“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: