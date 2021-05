Addio Inzaghi, la rabbia dei tifosi sui muri di Formello: “Traditore, servo del calcio moderno” | FOTO

Simone Inzaghi, improvvisamente e a un passo dal rinnovo, dice addio addio alla Lazio accasandosi all’Inter e ripercorrendo il sentiero di tanti altri ex biancoceleste. Un cambio di rotta inaspettato quello del tecnico piacentino che ha lasciato sorpresi tutti i tifosi laziali che lo hanno visto andare via come un innamorato che viene abbandonato. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dunque, per l’ambiente biancocelesti con alcuni tifosi che non sono riusciti ad accettare la decisione di Inzaghi arrivando a definirlo un traditore sui muri di Formello, come riportato via Twitter da Daniele Mari: “Inzaghi traditore, servo del calcio moderno”.

La rabbia dei tifosi della Lazio contro Inzaghi, prossimo allenatore dell’Inter: “Traditore, servo del calcio moderno” pic.twitter.com/0aNY4YzK5m — Daniele Mari (@marifcinter) May 28, 2021

