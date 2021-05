CdS | Lazio, il dietrofront di Inzaghi: la ricostruzione

Sembrava tutto fatto per prolungare il matrimonio con la Lazio ed invece, all’improvviso, tutto è cambiato per Simone Inzaghi che sarà il prossimo allenatore dell’ Inter. Nella giornata di mercoledì il tecnico piacentino si era incontrato con Lotito prima a Villa San Sebastiano e poi a cena con il tutto che sembrava diretto verso il rinnovo di contratto, già firmato dal presidente laziale e da firmare ieri da parte di Inzaghi che però, all’incontro con il segretario generale Calveri non si è mai presentato. La pressione dell’Inter era sempre più forte e Inzaghi avrebbe chiamato Lotito per esprimere rifiutare incredibilmente il rinnovo ed aprire una nuova avventura in nerazzurro, dove lo attendono 4 milioni di euro netti più bonus. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: