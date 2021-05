CorSera | Lazio shock, la delusione di Lotito: ”Inzaghi mi aveva dato la mano”

Mazzarri, Mihajlovic e Sarri i possibili nomi dopo il ”ripensamento” di Simone.

Come riportato dal Corriere della Sera, Claudio Lotito non si aspettava l’addio di Simone: ”Siamo stati sette ore assieme, abbiamo trovato l’accordo, ci siamo dati la mano e il contratto era pronto. Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la birra necessaria ai giocatori. Quando uno ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Ma non me l’ha detto la sera precedente, altrimenti non avrei certo fatto preparare l’accordo da firmare. Mi ha detto che ci ha dormito sopra e ha maturato questa convinzione. Mah. Sono rimasto deluso sul piano personale, ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Dobbiamo ancora pensare al tecnico perché io al contrario di altri, non ho mai contattato nessuno, visto che ritenevo che non avrei cambiato. Ma di allenatori e di giocatori non ne mancano, semmai è difficile trovare i presidenti”.

In realtà nelle ultime settimane, quando la conferma di Simone era in bilico, si è guardato attorno pensando a Gattuso, che poi ha preferito la Fiorentina. Al momento si parla molto di Mihajlovic, amato dal pubblico laziale ma in pessimi rapporti con Tare. Sarri intriga, anche se ha un ingaggio elevato e la rosa della Lazio non sembra adatta al suo modo di fare calcio. Tra le altre ipotesi, compaiono i nomi di Sergio Conceicao, prossimo al rinnovo col Porto, Italiano, protagonista di un’eccellente stagione con lo Spezia, e Mazzarri, stimato da Tare e vicino al club biancoceleste anche in passato, ha ottenuto i suoi risultati migliori con un modulo molto simile a quello di Inzaghi.

