Di Marzio | Spalletti nuovo allenatore del Napoli: arriva la firma

Come riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo le voci degli ultimi giorni che davano il toscano ex Inter e Roma sulla panchina partenopea, adesso è arrivata anche la firma sul contratto. Per Sky Sport si tratta di un biennale quello firmato da Spalletti, si attende solo l’ufficialità.

