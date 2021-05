Fabrizio Patania: “La Lazio non ha fatto nulla per trattenere Inzaghi. Nessun accenno a progetti, solo discorso economico”

Il giornalista Fabrizio Patania è intervenuto ai microfoni di Radio Radio affrontando la questione del mancato rinnovo di Simone Inzaghi e il suo passaggio alla società nerazzurra:

“Dirò la mia opinione, alcune cose le avevo intuite o meglio metabolizzate tempo fa ma il nostro lavoro è difficile e non sai mai bene come possono andare a finire certe situazioni. Non mi quadrano alcune cose delle ultime ore di cui non ho chiarezza totale. La Lazio ha fatto pochissimo, quasi niente, per tenere Simone Inzaghi e quello che ha fatto era propedeutico a fare in modo che fosse Inzaghi ad andare via dalla Lazio e non il contrario. Nel momento in cui c’è stata la proposta sia é creato uno stallo su cui tutti si sono addormentati. L’imprenditore ha volutamente accettato il rischio dell’impresa, se avesse riproposto il rinnovo 20 giorni fa dopo la sconfitta a Firenze non ci sarebbe stata la concorrenza dell’Inter che Simone ha appreso mentre si stava recando a Villa San Sebastiano.

Dall’incontro di così tante ore che si è tenuto tra Inzaghi e Lotito è impensabile non arrivare ad una firma. Così come non è possibile diffondere la notizia che il contratto sia stato firmato quando non è così. Non vorrei che il tutto sia stato una forzatura della societá. L’Inter ha guadagnato un giorno di tempo su una situazione che probabilmente covava da una settimana, da quell’incontro di mercoledì bisognava uscire con la firma.

Io faccio fatica a credere che Simone abbia detto “resto alla Lazio incondizionatamente” e poi si sia rimangiato la parola data. A me è stato detto più volte che Inzaghi avrebbe lasciato la Lazio se si fossero presentate Juve o Inter. L’inter si è materializzata a fine stagione e secondo me ha fatto bene ad accettare l’opportunità. Dopo 5 anni di Lazio è giusto che sia così, i rischi che si è assunto sono pari o inferiori a quelli che avrebbe preso rimanendo in biancoceleste. D’altra parte lui avrebbe continuato volentieri alla Lazio, è chiaro che lunedì, senza che l’inter fosse apparsa, il suo pensiero era quello di rimanere, piuttosto che restare “disoccupato”.

Lunedì non aveva nulla tra le mani, nessun progetto, c’è sempre stato solo un discorso economico, sicuramente meritava di più come lavoro e scelta. Inzaghi giá quest’inverno, a dicembre, aveva chiesto 4 milioni di euro, il doppio di quanto guadagna attualmente, probabilmente sarebbe sceso a 3,5. Lui voleva un riconoscimento, forse la societá riteneva che Inzaghi non meritasse più di quello stipendio visto che oltre a quello che era il suo attuale ingaggio non é mai andata. Non so chi sarà il sostituto ma bisognerà scegliere con attenzione. Inzaghi secondo me toglie molto alla Lazio, si perde quanto fatto in 5 anni, un lavoro enorme. Cambiando allenatore si cambia impostazione e il gioco. Ci sono dei calciatori che erano legatissimi all’allenatore, personalmente sono molto spaventato. Bisogna considerare l’aspetto extra-tecnico, Inzaghi è stato un collante e ha messo a posto diverse situazioni nell’ambiente Lazio. L’unico che prenderei oggi per la fame che ha e perchè è un buon allenatore è Mihajlovic, anche se temo non sarà la scelta. Sarri sarebbe una scelta di altissimo profilo ma penso che la Lazio non se lo possa permettere e poi, se gli venisse affidata la Lazio bisogna prevedere un periodo di adattamento, si gioca in un altro modo e serve intervenire nel mercato in maniera strutturale, trasformando la squadra”

