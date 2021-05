GdS | Doppio sprint: Allegri in bianconero e Simone all’Inter

Nella giornata di ieri, stravolgimento sulle panchine di alcuni club italiani. Dopo l’addio di Conte, l’Inter era alla ricerca di un nuovo allenatore: Allegri, primo nome della lista, firma un contratto con la Juve, mettendo in discussione le idee della società milanese. A Roma, nel mentre, dopo l’incontro tra Lotito e Inzaghi, si aspettava solamente l’ufficialità del rinnovo. Tuttavia, mentre Simone era a Roma, il suo agente, Tullio Tinti, era nella sede di Milano per parlare con la società. Alle 16, Inzaghi chiede una nuova udienza al presidente Lotito. Alle 18:30, quando la separazione diventa di dominio pubblico, la società biancoceleste pubblica un comunicato: ”Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”.

Inzaghi nei prossimi giorni sottoscriverà un biennale da 4 milioni a stagione più bonus. L’ufficialità del nuovo legame è prevista per la prossima settimana. Ieri Simone ha mandato un messaggio ai tifosi biancocelesti: ”A conclusione della mia meravigliosa avventura con la Lazio”. A cui sono seguite le parole di Lotito: ”Avevo già firmato il contratto, doveva farlo anche lui. Ma non si è mai presentato, mi ha raccontato che non aveva più stimoli!”.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport

