GdS | Inzaghi alla romana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi arrivò alla Lazio molto giovane: famoso dentro e fuori dal campo, era uno dei vip più paparazzati. Oggi, dopo 22 anni, Simone è un uomo realizzato nella vita professionale e privata. Una vita vissuta in simbiosi con i colori biancocelesti. Nonostante l’accento emiliano, in questi anni è stato fortemente attaccato alla Capitale: ha vissuto nel quartiere Parioli e, adesso che si trasferirà a Milano, non escluso che la famiglia lo segua. Nel 1999, approda alla Lazio di Cragnotti ed Eriksson, che aveva già vinto una Coppa delle Coppe e si apprestava a vivere la sua stagione più esaltante: iniziò con la conquista della Supercoppa europea ai danni del Manchester United, e finì con lo scudetto, soffiato alla Juve del fratello Pippo grazie (anche) al famoso diluvio di Perugia. Era stato fortemente voluto da Mancini. Il passaggio di Simone dalla panchina della Lazio a quella dell’Inter ricorda molto, per tempi e modalità, quello analogo del Mancini nell’estate del 2004. E anche in quel caso, a restare spiazzato dall’improvviso cambio di scenario, era stato Lotito, all’epoca appena insediatosi alla presidenza del club biancoceleste. Nella prima stagione alla Lazio 1999-2000, era stato protagonista in campo e fuori con la sua storia d’amore con Alessia Marcuzzi, un legame durato otto anni e dal quale nacque Tommaso. Nel 2018, terminata la storia, si sposò con Gaia Lucariello.

Dopo l’addio al calcio giocato, Formello è rimasta la sua seconda casa. Ha avuto un bel rapporto con Lotito (fino a ieri) ed è stato il primo giocatore ad accettare il piano di risparmi che il neopresidente propose ai calciatori per evitare il fallimento. Inzaghi lo fece in cambio della promessa di un ruolo da tecnico nel settore giovanile una volta smesso di giocare. Lorenzo, nato dal legame con Gaia, tifosissimo laziale, era sempre presente alle partite all’Olimpico e, una volta terminate, scendeva in campo per tirare due calci con la maglia della Lazio. Immagini che rievocavano nella tifoseria laziale quelle di Maestrelli con i suoi figli negli anni ’70. Un legame solido che, nonostante l’epilogo, non può dissolversi: ”Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima”, ha detto ieri Simone.

