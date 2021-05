GdS | Ribaltone Lazio. Una panchina in cerca di padrone: adesso Mihajlovic diventa il favorito

Lotito non ha fretta: piace il serbo, che può liberarsi dal Bologna in caso di chiamata da una big, per un contratto di due anni a 2,5 milioni. Sondati anche Mazzarri e Sarri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’addio di Inzaghi la Lazio cerca nuove soluzioni per la panchina. Nelle ultime settimane Claudio Lotito aveva considerato l’ipotesi di separarsi dal tecnico piacentino, e aveva rivolto lo sguardo altrove. Da ieri è ripartito il piano per individuare un nuovo allenatore. Al momento, in cima alla lista compare il nome di Sinisa Mihajlovic, in buoni rapporti col presidente biancoceleste. Il suo attuale contratto col Bologna prevede la possibilità di liberarsi nel caso di una proposta da parte di una big. Nella serata di ieri sono stati riallacciati i contatti con Lotito: l’ingaggio del tecnico serbo si aggira sui due milioni di euro. Alla Lazio verrebbe ritoccato per arrivare con alcuni bonus sui 2,5 milioni all’anno: accordo per due stagioni con l’opzione per la terza. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare.

