Il Messaggero | Attenta Lazio, Inzaghi vuole un big all’Inter

Oltre il danno dell’addio di Inzaghi la Lazio deve stare ora attenta alla beffa. Le ultime quarantotto ore sono state caldissime in casa Lazio tra i ribaltoni del tecnico piacentino oramai dell’Inter e i contatti per un nuovo allenatore con i colpi di scena che, come riporta Il Messaggero, potrebbero non essere finiti qui. Infatti, Inzaghi fin da subito avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra, tramite il suo agente Tullio Tinti, di portare a Milano Luis Alberto così da costruire una grande squadra. L’ Inter sarà chiamata a un mercato all’insegna del risparmio e Lotito, più che mai, non farà sconti ai nerazzurri, ma si sa, le vie del mercato sono infinite.

