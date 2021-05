Il Messaggero | Eppure poche ore prima Inzaghi aveva promesso: ”Noi faremo grandi cose”

Come riportato da Il Messaggero, poche ore prima Inzaghi, dopo aver lasciato Formello aveva dichiarato, intercettato a mezzanotte sotto i cancelli di casa sua a Parioli: ”Si tutto ok, resto e sono felice, è stata una bellissima serata, ci voleva, faremo una bella squadra, ci sarà da lavorare, ma sono contento che tutto si sia sistemato. Ho preso la decisione giusta, la Lazio era quello che volevo, restare qui era il mio obiettivo. La firma? Ancora non c’è stata, ma lo farò domani mattina, siamo d’accordo su tutto e io sono felice. I dissapori con Tare? Ma con Igli siamo fratelli, è tutto a posto ora, ci siamo visti anche il giorno prima io e lui. Gli devo molto. Sono contento perchè abbiamo parlato di tutto, con Lotito anche, è stata una bellissima serata”.

Ieri mattina, invece, il dietrofront e il saluto ai tifosi biancocelesti: ”Mi porterò la Lazio nel cuore”.

