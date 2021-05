Inter, l’ad Antonello: “Inzaghi? Lavoriamo per trovare la soluzione corretta”

L’ad dell‘Inter, Alessandro Antonello, è intervenuto ai microfoni di TMW parlando anche del nuovo tecnico Simone Inzaghi, il cui annuncio però slitterà di qualche giorno:

“Con Simone Inzaghi lavoriamo per trovare la soluzione corretta, abbiamo un progetto e una strategia, e ogni tanto capita di rivedere i programmi ma siamo sicuri di poter garantire una prestazione all’altezza della squadra che ha vinto il campionato. L’obiettivo sarà figurare sempre nelle prime posizioni, la competizione diventerà sempre più difficile e il nostro obiettivo è dare continuità e stabilità, perché la situazione non è semplice e non solo da noi”.

