Inter, slitta la firma e l’annuncio di Simone Inzaghi: ecco i motivi dell’attesa

Sarebbe dovuto arrivare in queste ore e invece l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter dovrà attendere ancora qualche giorno. Probabilmente verrà dato la prossima settimana, subito dopo la firma sul contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Nessun intoppo o ripensamento, Inzaghi deve soltanto risolvere la sua situazione con la Lazio, con cui è legato sino al 30 giugno. In particolare, il problema riguarda premi e bonus che il presidente Claudio Lotito, scottato e deluso da quanto accaduto, cercherà fino all’ultimo di non garantirgli. Si tratta solo di dettagli e scaramucce legali perché ormai la scelta è stata fatta e Inzaghi andrà a prendere il posto di Conte sulla panchina dei campioni d’Italia. Intanto, è stato definito il suo staff. Farris farà ancora il vice, con collaboratori tecnici Cecchi (tattico) e Rocchini. Ruolo di match analist per Cerasaro. Preparatore atletico Ripert.

SportMediaset

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: