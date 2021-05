La Repubblica | Dietrofront Inzaghi, è Inter. Lotito “tradito” e furioso

L’accordo era fatto, poi il sì ai nerazzurri. La delusione dei tifosi. Ora Sarri o Mihajlovic.

Come riportato da La Repubblica, Inzaghi aveva raggiunto l’accordo con Lotito per il rinnovo, poi il ripensamento. L’ex tecnico della Lazio deciso di accettare l’offerta dell’Inter: 4 milioni più uno di bonus, il doppio dei 2,2 milioni offerti dai biancocelesti. Nella serata di ieri arriva il comunicato da Formello: ”Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”. Delusa la piazza e furioso il presidente, sorpresi i giocatori e lo staff tecnico. Molti collaboratori di Inzaghi, tranne Fonte, saliranno con lui a Milano.

Lunedì prossimo sarebbe dovuto arrivare l’annuncio ufficiale della firma, invece è arrivata la nota d’addio. Ma come si è arrivati, in meno di 24 ore, dal sì di Inzaghi sull’altare di Formello al divorzio con la Lazio? Lotito e Inzaghi si erano incontrati mercoledì a Villa San Sebastiano, ritrovandosi successivamente a Formello insieme al ds Tare. Escono dal centro sportivo poco prima della mezzanotte tra mercoledì e giovedì, con in tasca l’accordo per il rinnovo fino al 2024. Nella giornata di ieri, Inzaghi riceve la chiamata dell’Inter che, dopo aver perso Allegri (da un po’ aveva deciso di tornare alla Juve), insiste e alza la proposta economica. Inzaghi riflette qualche ora e si convince ad accettare i nerazzurri. Poi, l’incontro con Lotito per comunicare la propria decisione.

Il presidente, spiazzato, deve trovare un nuovo allenatore: saltato Gattuso, in prima fila c’è Sarri. Poi Mihajlovic, Conceicao e Italiano.

