Mihajlovic: “In Italia si sta bene ovunque, a Roma come a Milano, a Bologna come a Genova”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nel corso di un’intervista rilasciata a SkySport, ha parlato del giro di panchine in Serie A dribblando la domanda su un suo possibile passaggio alla Lazio: “In Italia si sta bene ovunque, a Roma come a Milano, a Bologna come a Genova. Io sono uno zingaro di natura e sto bene in Italia: mi piace mangiare bene, la moda, le macchine… Impossibile non trovarsi bene in ogni regione. Stanno cambiando tante panchine? Si sapeva che i club li avrebbero fatti così tanti. L’anno scorso per colpa del Covid chi voleva cambiare non l’ha fatto e chi ha cambiato ha sbagliato perché non c’è stata preparazione. Il cambio più sorprendete è stato quello di Conte che ha lasciato l’Inter, ma avrà avuto le sue buone ragioni. Gli altri c’era da aspettarselo. L’Italia è squadra giovane con molti margini di miglioramento. Hanno avuto poche partite di livello ma hanno fatto bene. Bisogna lasciarli sereni, perché hanno una buona squadra e tanti giovani: possono essere la sorpresa dell’Europeo, hanno le carte in regola per fare bene”.

