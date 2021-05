Sarri-Lazio, Pedullà: “Può essere più di una suggestione, Lotito…”

Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter, Sarri-Lazio può essere più di una suggestione. Al momento non ci sarebbe nessun incontro fissato tra le parti. Il tecnico toscano però intriga anche se il patron Claudio Lotito non arriverebbe ai 4 milioni di euro di ingaggio, con le cifre che si aggirerebbero così intorno ai 2,8/3 milioni più bonus Champions League.

#Sarri–#Lazio: può essere più di una suggestione. Premessa: nessun incontro fissato. Altra premessa: a 4 di ingaggio Lotito non arriva, massimo 2,8-3 più bonus Champions. Ma #Sarri intriga — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2021

