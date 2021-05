SOCIAL | Addio Inzaghi, il saluto di Valter Proietti (autista del pullman della Lazio): “Un onore averti accompagnato, buona fortuna” – FOTO

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, Valter Proietti, autista del pullman della Lazio, ha voluto salutare l’ormai ex allenatore biancoceleste attraverso il proprio profilo Instagram. Questo il suo messaggio sui social: “È stato un onore averti accompagnato in questi anni. Grazie per avermi fatto vivere momenti indimenticabili. Buona fortuna Mister”.

