Lotito pensa a Sarri: c’è già stato un contatto con l’agente

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio c’è già stato un contatto tra la Lazio e l’agente di Sarri, ma al momento si tratta solo di un sondaggio. Ha un ingaggio molto alto rispetto ai parametri dei biancocelesti, ma non è da escludere totalmente dalla lista di Lotito.

Continua il casting in casa Lazio alla ricerca di un allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo quanto filtra da fonti vicine al patrón biancoceleste, Lotito ha in programma nei prossimi giorni un incontro con Maurizio Sarri. Un summit che può diventare qualcosa di più. Maurizio Sarri è un candidato, la Lazio sfoglia la margherita a caccia del dopo Inzaghi. Sarri nome che potrebbe diventare caldo. E sullo sfondo c’è l’idea Mihajlovic che però perde posizioni perché non intriga il numero uno biancoceleste dopo gli approcci di ieri.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

