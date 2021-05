UFFICIALE – SERIE A | Massimiliano Allegri è (di nuovo) il nuovo allenatore della Juventus

Dopo una serie di divertenti foto-indizio sui social tramite il profilo ufficiale della Juventus: prima la cartina del Minnesota, poi la ‘famosa’ giacca lanciata per terra. Adesso è veramente ufficiale tramite il comunicato del club: Allegri è il nuovo allenatore biancoconero. Ecco il comunicato: “Massimiliano Allegri è di nuovo l’allenatore della Juventus. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa”.

