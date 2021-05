CdS | Il grande rebus tattico legato alla panchina

Organico costruito da molti anni per il 3-5-3: l’idea è continuare ma i tecnici in ballo giocano a 4.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dalla stagione 2016-17 la Lazio è abituata a giocare nella difesa a ”3”, modulo in cui ha creduto sempre il ds Tare. Tra tutti i nomi di possibili allenatori, l’unico che rientrerebbe in questa scelta tecnica è Mazzarri. Non sarebbe facile cambiare tutto in una sola estate, considerando che per anni la società biancoceleste è stata costruita acquistando esterni di centrocampo, i cosiddetti ”quinti”, tanto citati da Inzaghi. In ogni caso, l’addio di Simone blocca il mercato, quanto meno i piani d’azione. Nell’ultimo vertice con Inzaghi erano stati concordati almeno cinque rinforzi: due difensori (priorità del mercato), un esterno, un terzino sinistro e un’alternativa a Correa (il possibile ”big” da sacrificare).

