Champions League, Ceferin: “Final Four? Potrebbe essere fantastico. Ne stiamo discutendo”

Il Presidente della UEFA Ceferin, ha parlato in un’intervista rilasciata a L’Equipe della possibilità di introdurre le Final Four, un procedimento sperimentato già lo scorso anno durante la pandemia con le Final 8. Con l’approvazione della nuova formula del torneo che inizierà a partire dal 2024, prende dunque corpo questa idea.

Queste le parole di Ceferin in merito:

“Final Four in Champions League da svolgersi in una settimana in una città? Ne stiamo discutendo, ma non è deciso. Ci è piaciuto il “final 8” l’anno scorso in Portogallo. Ma un “finale 8” dura più di due settimane ed è troppo. Per “un final 4”, dopo il 2024, ci sono vantaggi e svantaggi. Da un lato, può essere un evento fantastico con una settimana di calcio integrata da altri eventi come i concerti. Ma perdiamo le partite, soprattutto in casa, per i club. Le televisioni avrebbero anche meno riunioni. Ci sono questioni finanziarie e di marketing da affrontare. Ma io, personalmente, vorrei che accadesse. Io sono favorevole a una “finale 4” in Champions League. Potrebbe essere fantastico. Ed efficace in termini di entrate se fatto bene. Ma ognuno deve dare il proprio punto di vista”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: