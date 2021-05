Champions League, il Chelsea sale sul tetto d’Europa per la seconda volta nella sua storia

Ad Oporto si è appena conclusa la finale di Champions League. E’ il Chelsea a salire sul tetto d’Europa e ad alzare al cielo la coppa più prestigiosa per la seconda volta nella sua storia. Un match, quello con il Manchester City, spettacolare e giocato a ritmi elevatissimi sin dai primi minuti. La gara si sblocca però al 42′ grazie a una rete di Kai Havertz e i Blues riescono a tenere la rete di vantaggio per tutti i 90 minuti. Tante emozioni, soprattutto nel finale, dove il City ha tentato il tutto per tutto per trovare il pareggio. Al termine dei 7 minuti di recupero è però il Chelsea di Thomas Tuchel, subentrato a Lampard a gennaio, a festeggiare, aggiudicandosi così la Champions League 2020/21.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: