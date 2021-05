CorSera | Lazio, sarà Italiano o straniero? Tecnico, Lotito guarda all’estero

Espirito Santo favorito. In corsa anche Benitez e l’allenatore dello Spezia.

Come riportato dal Corriere della Sera, continua la ricerca del nuovo tecnico biancoceleste. Appare forte la candidatura di Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese con un passato nel Valencia, nel Porto e al Wolverhampton. Sarebbe stato messo in contatto con la Lazio dallo stesso procuratore di Ronaldo e Mourinho. Ha annunciato l’addio al club inglese e ha ottime caratteristiche di duttilità: a volte gioca con la difesa a quattro, più spesso con quella a tre. Permettendo alla Lazio di non stravolgere l’organico. Lotito e Tare sono in contatto continuo e non hanno intenzione di compiere una scelta in brevissimo tempo, ma vogliono prendere l’uomo giusto: non c’è nessuna tentazione di ingaggiare un nome noto per il solo gusto di addolcire la piazza e contrapporre un personaggio di rilievo all’amato (fino a giovedì) Inzaghi e al romanista Mourinho.

Gli altri nomi che sono stati accostati alla società biancoceleste in questi giorni sono stati: Mihajlovic, Sarri, Mazzarri, Pirlo, Conceicao, Stankovic, Van den Brom.

