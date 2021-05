CorSera | Simone insultato ”Traditore”. Il figlio via social lo difende

L’addio di Simone Inzaghi ha turbato l’animo del popolo laziale, che si è sentito tradito, almeno nella sua maggioranza, dalla scelta dell’ex allenatore di accettare in extremis la proposta dell’Inter.

Come riportato dal Corriere della Sera, ieri è comparsa una scritta sul muro del centro sportivo di Formello: ”Inzaghi traditore, servo del calcio moderno”. Parole accompagnate da altre, dedicate a Carolina Morace, guida tecnica della squadra femminile biancoceleste appena promossa in A: ”Carolina salva la maglia”.

La delusione di alcuni tifosi, dopo il dietrofront da Inzaghi, è emersa anche sui social: molti commenti sono stati scritti nei post di Gaia Lucariello (moglie di Simone) e di Tommaso, il figlio. Quest’ultimo ha risposto a sua volta su Instagram, scrivendo: ”Mio padre ama la Lazio e la amerà sempre. È stato con voi anche quando nessuno sarebbe rimasto. Ha vinto per voi quando nessuno avrebbe potuto vincere. Molte storie d’amore non finiscono come devono. Ma il sentimento che c’è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre”.

Per quanto riguarda la curva Nord, il commento è stato amaro e allo stesso tempo pieno di rispetto nei confronti di Inzaghi: ”Hai dimostrato attaccamento alla maglia e di questo ti ringraziamo. In bocca al lupo. Ma nel calcio non esistono bandiere”.

