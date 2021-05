Delio Rossi su Inzaghi: “Giusto si siano separati, forse sbagliati i modi. Italiano? Se allena fa esperienza”

In vista della scelta del nuovo allenatore in casa Lazio a RadioRadio ha parlato l’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi. Ecco le sue parole: “Inzaghi? Si è concluso un rapporto e secondo me anche giustamente. Credo che si stesse andando avanti per quieto vivere in una confort zone. Però vedendo l’epilogo sia un bene per Simone che si rimette in discussione, e per la Lazio che inverte i suoi piani per vivacizzarli e cambiare un po’. Se si fosse andato avanti come nei matrimoni si rischiava di vedere tutto male e non dirsi la verità. Non è stato bello sicuramente il modo, con l’accordo trovato e poi il cambio idea. Io personalmente se do la mano anche se mi chiama la più grande armata non avrei cambiato idea. Però io lo capisco e ci sta come crescita andare all’Inter. Per me ha la statura per reggere una piazza come l’Inter perche allenare la Lazio non è facile. Simone potrà far bene e ha davanti una sfida importante. Ha fatto una scelta azzardata. Se l’Inter ha preso Simone dopo Conte è perché la società lo ritiene all’altezza e dovrà aiutarlo per fare bene. Simone alla Lazio in questi hanno ha fatto benissimo, ed è un qualcosa di irripetibile. Ha avuto la fortuna di avere una società che l’ha aiutato e supportato facendolo crescere piano piano. Spero che l’Inter faccia lo stesso. Allenatore Lazio? Sarebbe scontato dire che è meglio prendere un allenatore di peso, ma non è detto sia la formula vincente. L’allenatore quando arriva in un nuovo spogliatoio deve dimostrare fin da subito credibile. Conterà tantissimo l’apporto di Lotito, Tare e Peruzzi nel far ambientare il nuovo allenatore. Meglio un allenatore che dia continuità al modulo o qualcosa di diverso? Quando si sceglie l’allenatore bisogna considerare che devo farlo rendere al meglio, quindi se ho un allenatore che fa il 4-3-3 devo metterlo in condizione di giocare in quel modo. Con la rosa che ha la Lazio o si fa uno smantellamento completo per comprare altri giocatori, oppure prende un allenatore che insegna calcio e adatta quello che ha disposizione al fine ultimo. Credo che la Lazio deve svecchiare la squadra, ci sono giocatori che hanno dato già il massimo. Bisogna prendere magari giocatori più giovani ma di qualità. Luis Alberto? Se io società ritengo che lui sia un giocatore importante va tenuto, ma prendo un allenatore importante che possa ancora valorizzarlo. Se Lotito è arrivato all’ultimo per il rinnovo vuol dire che non era così sicuro. Ma secondo me ci sono stati errori da una parte e dall’altra. Io alla Lazio? Abito ad un chilometro di distanza, se mi chiamano arrivo. Sarri? Credo che sia molto più esperto di Italiano e ha molta più conoscenza del mondo europeo. E’ un allenatore che ha cambiato molto a livello di modulo e potrebbe far bene. Italiano non ha esperienza perché se non alleni come fai a fare esperienza. Se lo mettono in condizione può rendere tanto, ma non c’entra molto con la Lazio. Lotito e Tare secondo me sanno benissimo chi prendere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: