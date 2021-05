Sky Sport | La Lazio incontra Ramadani: non solo Sarri, chieste informazioni su Maksimovic e Boateng

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Lazio avrebbe incontrato nella giornata di ieri a Roma Fali Ramadani, agente di Sarri, Maksimovic e Boateng. Il club biancoceleste sta lavorando alle possibili soluzioni per sostituire la panchina di Simone Inzaghi, contattando inizialmente Gotti (partente dall’Udinese) e poi Italiano (partente dallo Spezia). Nelle ultime ore, si è fatto importante l’interesse della Società capitolina anche su Maurizio Sarri, con cui dovrebbe esserci un incontro nella giornata di domani per intavolare una trattativa. Nel summit avvenuto ieri con il suo agente Ramadani, non si è parlato solo del tecnico toscano, ma anche di Maksimovic e Boeateng. Entrambi, sono in procinto di lasciare i rispettivi club, Napoli e Bayern Monaco, motivo per cui la Lazio starebbe sondando dunque anche questi due profili per la difesa.

