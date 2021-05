GdS | Non solo Mihajlovic. C’è pure Italiano per il dopo-Inzaghi

Il tecnico dello Spezia nuovo candidato con Sinisa e Sarri. E spunta Stankovic.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, considerando il modus operandi di Lotito, passerà del tempo prima che venga scelto il nome del prossimo allenatore biancoceleste. Se il presidente volesse scegliere d’impulso, l’ipotesi più plausibile sarebbe Mihajlovic. Per rendere concreta l’operazione, il serbo dovrebbe comunicare la risposta al Bologna, club con cui è sotto contratto per alti due anni, entro l’inizio della prossima settimana. Un altro nome, amato dalla piazza, è Stankovic. L’attuale allenatore della Stella Rossa sarebbe una scelta coraggiosa, ma anche affascinante. Un profilo simile di allenatore emergente è quello di Italiano: il tecnico dello Spezia ha più esperienza nel campionato di Serie A, tuttavia non ha la stessa stima che ha Stankovic. Sembrerebbe che nella giornata di ieri ci siano stati dei contatti diretti. Altro nome è quello di Sarri, ipotesi che calmerebbe la piazza ma richiederebbe un investimento importante. Resta nella lista anche Mazzarri, anche se la sua candidatura appare oggi meno consistente.

Infine la pista portoghese. Coinceicao, dopo il mancato accordo col Napoli, sta per rinnovare col Porto. Nonostante ciò, la Lazio ha provato ad avvicinarlo. Sceglierlo implicherebbe una serie di garanzie, in termini economici e tecnici. Discorso simile per Andre Villa-Boas, ex assistente di Mourinho, libero dopo l’esperienza col Marsiglia.

