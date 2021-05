Il Messaggero | Lazio, panchina bollente. Sinisa è in pole

Lotito continua a litigare con Inzaghi per i premi e parla con tanti suoi possibili eredi: Mihajlovic è gradito ma in fila ci sono anche Sarri e Conceicao.

Come riportato da Il Messaggero, Inzaghi è pronto a firmare la biennale (con opzione per il terzo anno) da 4 milioni netti più uno di bonus all’Inter. L’annuncio potrebbe slittare alla prossima settimana, dato che Lotito deve pagare, e non vorrebbe riconoscergli, una serie di premi e bonus. Il rischio è che la Lazio si trovi con un’altra causa e la possibilità di un nuovo dietrofront è improbabile. Sul web sono comparse alcune foro della bufera tra i due, avvenuta per strada: il presidente biancoceleste che punta il dito contro l’ex tecnico. La Lazio ha prontamente smentito. Lo stesso Lotito ha poi ripetuto: ”Nell’ultimo confronto Inzaghi mi ha detto che non aveva più motivazioni da tempo e che non avrebbe firmato nemmeno se gli avessi proposto il rinnovo un anno prima”.

Inzaghi, inoltre, vorrebbe portare Peruzzi a Milano insieme a qualche suo giocatore di fiducia: Milinkovic, Luis Alberto e Radu. Quasi tutto lo spogliatoio è dalla parte di Simone in questa storia. L’empatia fra lui e la squadra, infatti, è sempre stata nota.

Voltando pagina, Mihajlovic è il nome in pole per il prossimo allenatore biancoceleste. Ieri da Cava dei Tirreni, dopo aver ricevuto il ‘Premio Piero Santin‘, aveva dichiarato: ”Io sto bene ovunque in Italia, che sia nella capitale o a Bologna”. Tra le altre opzioni compaiono i nomi di Sarri, Villas Boas, Nuno Espirito Santo e Italiano.

