Lazio-Sarri incontro in vista, ma piacciono anche Conceiçao e Villas Boas: le ultime sul possibile allenatore

Con il calciomercato alle porte è tempo di nomi in casa Lazio. I biancocelesti prima di pensare al campo però devono risolvere la questione allenatore, dopo l’addio di Simone Inzaghi la società è alla ricerca di un tecnico di livello e che dia continuità al progetto iniziato 5 anni fa. Secondo quanto riportato da Valerio Cassetta de Il Messaggero, è stato fissato un incontro tra Sarri e Lotito. Il tecnico toscano è il nome caldo del momento ma “con riserva”. Tra le altre ipotesi dalle parti di Formello piacciono molto Conceiçao e Villas Boas, quest’ultimo tra i maggiori indiziati. Un passo indietro invece per Mihajlovic. Mentre Vincenzo Italiano resta un’opzione gradita, ma non ideale al momento.

