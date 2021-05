Materazzi sull’arrivo di Inzaghi all’Inter: “Tutti un po’ scettici, ma ci deve riportare lo Scudetto del 5 maggio”

L’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, non ha fatto discutere solo i tifosi laziali, ma anche i suoi nuovi sostenitori, quelli nerazzurri. Tra i più famosi, anche Marco Materazzi ha detto la sua, nel corso di una diretta su Instagram con 7 Corriere. Come riportato da Tuttomercatoweb, il campione del mondo ha detto: “Penso siano tutti un po’ scettici. Intanto Simone ci deve riportare lo Scudetto del 5 maggio. L’Inter ha una grandissima opportunità di mantenersi al vertice. Simone negli ultimi anni ha fatto benissimo, il suo lavoro è passato un po’ sottotraccia perché l’ha fatto in ‘patria’. Attualmente è uno dei più preparati tra i giovani allenatori italiani, ma adesso deve fare il cosiddetto salto”.

