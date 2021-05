Pedullà | Sarri pista calda, è molto più di una suggestione: ma l’incontro con la Lazio non ci sarà domani

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri è molto più di una suggestione per la Lazio. La pista può diventare rovente, già adesso è una cosa seria. Il problema ingaggio può essere superato, la volontà di tornare da parte di Sarri è enorme. Secondo il giornalista, però, non sono previsti incontri per domani, perché, nel frattempo, può arrivare la comunicazione della Juventus sulla penale da 2,5 milioni che libererebbe l’allenatore toscano senza far scattare un altro anno di contratto. Lo riporta alfredopedulla.com

