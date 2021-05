SOCIAL | La Ledesma Academy vince il 1^ Memorial Felice Pulici – FOTO

L’ex giocatore della Lazio, e attuale giocatore della Lazio c8 Cristian Ledesma ha reso noto sul suo profilo Facebook che la Ledesma Academy mister&staff ha vinto il 1^ Memorial Felice Pulici. Ecco le parole di ringraziamento: “È con grande onore e gioia che la Ledesma Academy mister&staff vince il 1^ Memorial Felice Pulici presso il circolo Dueponti SportingClub

Grazie per averci invitato, è stato un pomeriggio divertente e pieno di amici, in memoria di un grandissimo sportivo come Felice, che descrivo e ricordo con un’unica parola: PASSIONE”

