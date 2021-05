Villas Boas e il giallo del viaggio a Roma: nessun appuntamento con la Lazio

AGGIORNAMENTO ore 20.25: Si tinge di giallo lo sbarco di Villas Boas a Roma. Il tecnico portoghese ha un volo privato prenotato per sbarcare domani mattina nella Capitale ma, stando a quanto riportato poco fa da Il Tempo, non avrebbe alcun appuntamento fissato con la Lazio. Continua quindi la ricerca di un allenatore per i biancocelesti, col presidente Lotito che sta seguendo vari profili. Novità sono attese nelle prossime ore.

Dopo Mourinho, ecco il suo allievo sull’altra sponda della Capitale. Domani arriva a Roma il portoghese Villas Boas. E, a questo punto, la sua candidatura per la panchina biancoceleste diventa fortissima. L’ex tecnico del Marsiglia sbarcherà domani nella Capitale e tutti gli indizi lasciano pensare ad un viaggio legato a motivi di lavoro. Un colpo a sorpresa preparato dal ds Tare e dal presidente Lotito dopo l’addio di Inzaghi.

Il Tempo

