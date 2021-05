TMW | Lazio, domani previsto incontro con Sarri

La Lazio dovrà ripartire con un nuovo allenatore in panchina. Dalla prossima stagione Simone Inzaghi non siederà più su quella biancoceleste, ora Lotito cerca il sostituto. Una delle piste perseguibili, porta a Maurizio Sarri, che coma riporta TMW incontrerà la Lazio nella giornata di domani. Sarà un summit conoscitivo che servirà sopratutto a mettere le basi per un eventuale trattativa. Sarri è nome che piace al patron biancoceleste, ma rimane viva anche l’ipotesi Nuno Espirito Santo. Per Vincenzo Italiano non sembrerebbero esserci sviluppi concreti, almeno fino a martedì quando incontrerà lo Spezia per decidere il suo futuro. La Lazio ha dato avvio alle ricerche per l’erede di Inzaghi, e domani toccherà a Sarri.

TuttoMercatoWeb.com

