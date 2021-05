UFFICIALE – SERIE A | Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli saluta ufficialmente Rino Gattuso ed accoglie Luciano Spalletti come nuovo tecnico partenopeo. L’allenatore toscano si legherà al cub per i prossimi 2 anni, ternando a guidare una squadra di Serie A dopo il periodo sabbatico successivo all’esperienza all‘Inter. Il Club campano, ha ufficializzato il suo arrivo tramite un comunicato via social, condiviso sui profili ufficiali della Società e dallo stesso Presidente Aurelio de Laurentiis: “Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis”. Così il patron del Napoli ha dato il suo benvenuto a Spalletti su Twitter.

Di seguito i post con il comunicato ufficiale:

Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2021

