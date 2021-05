Buon compleanno, Libor Kozak: il messaggio della Lazio

Compie oggi 32 anni Libor Kozak. L’ex attaccante della squadra biancoceleste approdò nella Capitale nel gennaio del 2008, entrando a far parte della Primavera laziale. Il ceco trascina l’Under 19 alle Final Eight e, nella stagione successiva, esordisce in Serie A TIM con la Prima Squadra in occasione del match disputato a San Siro il 9 maggio del 2009 contro l’Inter.

Il 18 settembre del 2010, nella sfida vinta per 2-1 contro la Fiorentina al Franchi, sigla la sua prima rete nel campionato italiano di massima serie, regalando in questo modo i tre punti alla Lazio. Nella stagione 2012/2013, il centravanti ceco si laurea come capocannoniere dell’Europa League e vince il 26 maggio la Coppa Italia ai danni della Roma. S.S.LazioAgenziaUfficiale

