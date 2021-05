CdS | All’estate del Mago mancherà l’Europeo

Sarà un’estate di relax, anche se Luis Alberto ci avrebbe rinunciato più che volentieri. La pausa, dopo mesi complicati, è meritata, il retrogusto però è amaro. Quel pizzico di rammarico inevitabile di chi dovrà guardare da casa gli Europei. Il centrocampista della Lazio non è riuscito a convincere Luis Enrique a puntare su di lui. Anche terminando il campionato senza assist, è stato un rendimento comunque di spessore, con i 9 gol realizzati (secondo miglior score personale). Questo non fa altro che alimentare il rimpianto, condiviso anche in Spagna. Secondo un’analisi di Olocip, compagnia pioniera nell’investigazione e applicazione dell’intelligenza artificiale nel calcio professionistico, il ct delle Furie Rosse avrebbe sbagliato la convocazione, lasciando fuori almeno 8 giocatori, che secondo i dati avrebbero meritato di esserci. Tra questi anche Luis Alberto. Il sistema utilizzato si basa sul valore di azione, cioè l’impatto oggettivo che ogni singola giocata di un calciatore produce. Luis Enrique ha preferito affidarsi alla convocazione alla “vecchia maniera” e il risultato è che per Luis Alberto sarà un’estate di relax. Lo riporta il Corriere dello Sport.

