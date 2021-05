CdS | Non solo Maksimovic, spunta Jerome Boateng

Non solo un sondaggio esplorativo per Sarri. Con Fali Ramadani, Tare e Lotito hanno parlato anche di due difensori centrali in scadenza di contratto: Maksimovic e Boateng. Inzaghi a gennaio aveva indicato il serbo come possibile rinforzo, ma all’epoca non era trattabile e De Laurentiis avrebbe chiesto qualche milione per il cartellino. Maksimovic piace a Tare e sembra la pista più percorribile per ingaggio, non è giovane ma deve ancora compiere 30 anni. La Lazio si è informata anche su Jerome Boateng, 32 anni, pezzo da 90 del Bayern Monaco. È già stato salutato Hoedt, è considerato in uscita Patric ed è da decifrare il destino di Radu, a cui è stato offerto un rinnovo annuale. In attesa del nuovo tecnico i punti fermi sono Acerbi e Luiz Felipe. Vavro, rientrato dal prestito all’Huesca verrà valutato dal nuovo allenatore. Muriqi tornerà in discussione. Il Fenerbahce insiste per provare a riprenderlo. In Kosovo parlano di possibili interessi dalla Bundesliga. Lotito è chiaro, o lo cede subito per provare a recuperare l’investimento o gli concede una prova d’appello, con tutti i rischi del caso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

