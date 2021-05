CdS | Sbarca Villas-Boas ma il casting continua: tentazione Sarri

Il casting per la panchina della Lazio parte con il botto. Lotito e Tare hanno appena avviato la caccia all’erede di Simone Inzaghi: una settimana per chiudere le consultazioni. Non si escludono candidature a sorpresa, a partire da Villas-Boas, l’ex vice di Mourinho. Lotito ieri smentiva con decisione, ama agire in segreto. Il tecnico era l’osservatore dello Special One ai tempi del Porto, suo assistente al Chelsea e poi anche all’Inter. Si è appena svincolato dal Marsigia e oggi arriverà a Roma, ripartirà in serata. Blitz di poche ore, incontrerà la Lazio? Vedremo se scatterà o meno la scintilla. Lotito e Tare in Italia intravedono poche soluzioni convincenti, a meno che Sarri non si trasformi da tentazione a opzione concreta. Venerdì c’è stato l’incontro con il suo agente Fali Ramadani, a cui sono stati prospettati i piani del club. La Lazio a Sarri non gli dispiace, Tare gli consegnerebbe tre o quattro talenti da valorizzare. La clausola da 2,5 milioni di euro con la Juve è un fattore che lo avvicina al ritorno e Lotito sarebbe disposto a uno sforzo. A febbraio propose senza successo a Inzaghi un triennale da 2,7 più bonus, con Sarri salirebbe a 3. Ci si avvicinerà però con prudenza, la Lazio ha bisogno di ricostruire senza spese folli, con competenza e intelligenza. Oggi Ramadani relazionerà Sarri sui contenuti del colloquio romano e la Lazio inizierà a capire se la strada è percorribile. Lotito cerca un tecnico che abbia fame. Tare non disdegna Mihajlovic, caldeggiato da alcuni big dello spogliatoio, che però non supererà, in assenza di segnali, il confine di martedì primo giugno quando incontrerà Saputo. Si viaggia tra indizi, ipotesi e semplici idee. Gotti, ex vice di Sarri, sembra che verrà sondato di nuovo. Si è parlato anche di Andrea Pirlo che andrà tenuto d’occhio. Potrebbe spuntare anche Dejan Stankovic. Era stato annunciato un meeting con Nuno Espirito Santo. Occhio anche a Leonardo Jardim, ex Monaco. La panchina della Lazio, mollata da Inzaghi, è ambita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

