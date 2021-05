CdS | Vavro ritorna alla base: lavorerà per il rilancio

Niente riscatto, forse il rilancio? Denis Vavro è tra i calciatori che rientreranno dai prestiti, per la strada del nuovo allenatore passa anche il suo futuro. Non rimarrà all’Huesca, in cui ha militato da gennaio e retrocessa in Segunda División. Ora starà a lui farsi apprezzare dal tecnico che verrà, magari anche attraverso la vetrina dell’Europeo. Fa parte dei preconvocati del ct della Slovacchia Tarkovic, e la sua presenza finale non dovrebbe essere in dubbio. Vavro, arrivato alla Lazio nell’estate del 2019 per circa 12 milioni di euro, non è riuscito a imporsi a Roma. Non si è adattato al ruolo di centrale di destra nella difesa a tre. leggermente meglio da perno in mezzo, dove però ha dovuto fare i conti con Acerbi, spostato sul centrosinistra solo in caso di assenza di Radu. Ora con il cambio in panchina tutto è di nuovo in ballo e starà al nuovo tecnico valutare i calciatori della rosa. Il difensore cercherà di mettersi in mostra con la Slovacchia e poi magari guadagnarsi la conferma all’inizio della preparazione estiva, quando la questione allenatore sarà già definita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

