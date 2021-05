Gli Ultras Lazio salutano Inzaghi: “Hai dato voce e cuore per la Lazio” – FOTO

Gli Ultras Lazio hanno salutato Simone Inzaghi, ex tecnico biancoceleste, dal prossimo anno sulla panchina biancoceleste. Gli Ultras Lazio hanno augurato il meglio a Inzaghi con uno striscione: “Hai dato cuore e voce per la Lazio. In bocca al lupo mister“.

