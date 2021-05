Lazio e altre società sportive italiane impegnate nel progetto giovani Mogadiscio

Allo scopo di aiutare i giovani somali, è nato il progetto “Supporto allo sport”, voluto da Fabiano Zinzone: il Comandante della missione EUTM-S (European Union Training Mission in Somalia) ha dato il via a delle proposte di collaborazione con varie società sportive italiane. Il fine è quello di sostenere le discipline più praticate in Somalia: ovvero calcio, pallavolo e pallacanestro. Tra le società italiane che hanno aderito, ci sono Lazio, Inter, Milan, Roma, Napoli. Grazie a questo importante contributo, oltre che a quello dell’areonautica militare, è stato possibile portare in Somalia attrezzatura e abbigliamento da gara a determinate squadre dei campionati locali. Il Comandante di EUTM-S, ha celebrato così l’aiuto dei club italiani: “Aiutare i giovani in un paese come la Somalia rappresenta un gesto di grande valore, e questo è dimostrato oggi anche dai sorrisi e dall’emozione che ho visto nei volti di questi ragazzi nel momento in cui hanno indossato le maglie di squadre importanti, che sicuramente avranno un grande significato anche dal punto di vista della motivazione a fare sempre meglio in questo sport“. Lo riporta italpress.com.

