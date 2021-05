Moggi: “Inzaghi è un giovane che si è messo in evidenza, sostituire Conte non sarà facile”

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com rilasciando le seguenti dichiarazioni, esprimendo il suo pensiero, tra gli argomenti, anche sul nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Queste le sue parole:

“Conte probabilmente non riteneva giusta la mossa di vendere qualche pezzo. Simone Inzaghi evidentemente lo conoscono bene, per sostituire Antonio ce ne vuole. Inzaghi avrà un ingaggio da 4 milioni rispetto ai 12 di Conte, è un bel risparmio. Se arriveranno i risultati avranno fatto bene, ma sostituire Conte non è facile. Simone è un giovane che si è messo in evidenza con la Lazio”.

