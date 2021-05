Panchina Lazio, ore decisive: vertice in corso tra Maurizio Sarri e l’agente Ramadani

Sono ore decisive in casa Lazio, per decidere chi sarà l’erede di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. I nomi caldi che circolano in queste ore sono quelli di Andrè Villas Boas e Maurizio Sarri. Proprio quest’ultimo, come riportato da Calciomercato.it, in questo momento, sarebbe impegnato in un vertice, nella propria abitazione, con il suo agente, Fali Ramadani, per capire quanto sia fattibile la pista biancoceleste e se quindi proseguire nei negoziati con la Lazio.

