PRIMAVERA1 | La Lazio ospita l’Atalanta: vincere per continuare a sperare nella salvezza

Dopo la quinta sconfitta consecutiva rimediata al Paolo Mazza di Ferrara pochi giorni fa contro la Spal, la Lazio non potrà più sbagliare. L’incubo retrocessione si fa sempre più vicino e i biancocelesti di Menichini dovranno assolutamente invertire il trend negativo per continuare a sperare ancora nella salvezza. La sfida di quest’oggi valevole per la 26esima giornata del Campionato Primavera 1 che andrà in scena al Fersini alle ore 12:30, metterà in palio punti importanti per entrambe le compagini. Per i padroni di casa, come già anticipato, in chiave salvezza, mentre per l’Atalanta, in chiave play-off.

L’avversario

Avversario sulla carta ostico per i biancocelesti. I nerazzurri infatti, dopo la sconfitta nell’ultima gara di campionato rimediata contro la Fiorentina, sono scivolati in settima posizione, con i play-off che ora distano 3 punti. Prima del match contro i viola i ragazzi allenati da Massimo Brambilla non perdevano dal 6 marzo scorso contro il Genoa, con 5 vittorie e 6 pareggi nelle successive 11 gare. I bergamaschi inoltre sono una delle squadre più prolifiche del torneo: sono infatti la quinta squadra per gol fatti con 44 reti. Il capocannoniere dell’Atalanta è Alassane Sidibe, a quota 8 marcature. Brambilla nel corso della stagione ha variato molto in mezzo al campo, anche se il sistema di gioco utilizzato più spesso è il 4-3-2-1, il cosiddetto “albero di Natale”. Il tecnico nerazzurro dovrà inoltre fare a meno di Giorgio Scalvini, difensore centrale con 25 presenze stagionali, che nell’ultima partita ha rimediato la sua quinta sanzione e che dunque salterà la sfida del Fersini.

Le altre gare della 26esima giornata

Genoa-Ascoli 3-0, Empoli-Roma 0-1, Milan-Sampdoria 0-2, Sassuolo-Bologna 1-1, Juventus-Inter 1-1, Cagliari-Spal, Fiorentina-Torino

La probabile formazione

Come preannunciato, contro l’Atalanta la Lazio non potrà più fallire l’appuntamento con i tre punti se vorrà continuare a sperare nella salvezza. Dopo la sconfitta di Ferrara i biancocelesti infatti si trovano in 15° posizione, a un punto dal 14° posto occupato dal Torino, e a 8 lunghezze dal 12°, occupato dalla Fiorentina di Aquilani. Mister Leonardo Menichini dovrà dunque ripartire dalle sue certezze per conquistare il successo interno che manca dal 3 maggio (5-0 contro la Fiorentina). Non sarà della partita sicuramente Tommaso Marino, il quale nell’ultima contro la Spal si è fatto espellere per doppia ammonizione. Davanti a Furlanetto pronti Armini e Franco, con Floriani Mussolini e Novella che agiranno ai loro lati. In mezzo al campo i soliti Bertini e Andrea Marino, mentre sulla trequarti ci saranno Shehu, Czyz (in gol a Ferrara) e Raul Moro. In avanti Simone Castigliani pronto ancora una volta a far male alla difesa avversaria.

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Novella; Bertini, A. Marino; Czyz, Shehu, Raul Moro; Castigliani.

All. Leonardo Menichini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: