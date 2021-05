PRIMAVERA1 | Lazio-Atalanta, le pagelle: Furlanetto il migliore per distacco. Attacco inconsistente, si salva solo Raul Moro

Furlanetto 7 – Rosa lo batte a freddo, ma l’estremo difensore veneto non si perde d’animo e bel primo tempo prima salva su Italeng e poi su Rosa mandando in angolo. Incolpevole sul raddoppio di Ghislandi bravo a ribadire in porta dopo l’ennesimo grande intervento, si supera poco dopo sul tentativo dal limite di Cortinovis. Nessuna responsabilità anche sul tris dei rossoneri, è senza dubbio il migliore.

Floriani 5.5 – Viene adattato come terzino destro e per gran parte del match svolge le sue mansioni con diligenza chiudendo bene la sua zona. La sbavatura più grave arriva ad un quarto d’ora dalla fine quando lascia troppo spazio a Cortinovis che va a segno.

Armini 5 – Paga carissimo il primo errore di concentrazione con Rosa che lo anticipa a pochi metri da porta insaccando il vantaggio. Da lì in avanti alterna delle buona chiusure a qualche black out preoccupante: sul finire di primo tempo, ad esempio, lancia in porta Italengo che per sua fortuna spara su Furlanetto.

Franco 5.5 – Non ha grandi responsabilità sui gol della Dea, ma pecca di qualche calo di attenzione che apre spazi pericolosi ai nerazzurri, incapaci quasi sempre di approfittarne.

Novella 5.5 – Fatica tanto, troppo come terzino sinistro. Sul vantaggio nerazzurro si perde l’uomo di competenza sul secondo palo, in occasione del raddoppio lascia libero Ghislandi. Peccato perchè in fase di spinta era stato perfetto con delle discese concluse spesso da cross tagliati molto interessanti.

Dal ’82 Pica SV

A. Marino 5.5 – Si fa vedere con buona continuità sulla trequarti avversaria, ma gli manca sempre la giocata decisiva. Tanta un paio di tiri dal limite che non mettono però paura a Dajcar.

Dal ’82 Nasri SV

Bertini 6 – È il migliore del centrocampo laziale. Buona la sua fase d’interdizione (almeno fino all’ora di gioco), prende in mano con autorità la mediana dei capitolini arrivando anche qualche volta al tiro.

Czyz 5.5 – Inizia bene recuperando palloni pesanti sulla trequarti avversaria dando anche la sensazione di poter essere l’uomo in più dei biancocelesti. Con il passare dei minuti la sua prestazione ripercorre quella di qualche giorno fa contro la Spal: arretra il proprio baricentro d’azione e lentamente esce dalla partita.

Dal ’63 Ferrante 5 – Entra per dare freschezza al centrocampo, ma cede troppo campo agli avversari che dopo il terzo gol non trovano nessuna opposizione nell’addormentare la gara.

Raul Moro 6.5 – Finalmente lancia un primo segnale di rinascita. Oltre al ritorno al gol dopo quattro giornate, è sempre nel vivo del gioco biancoceleste tra dribbling e trame offensive pericolose.

Castigliani 5.5 – L’avversario non è dei migliori per tornare al gol che ormai manca da tre partite. Si danna l’anima fino al novantesimo, ma le possibilità di colpire in area bergamasca si contano sulla dita di una mano. Nell’occasione migliore trova la rete, ma di mano e viene ammonito.

Tare 5.5 – Dopo tanti ingressi a gara in corso si prende la maglia da titolare. Pochi i palloni a disposizione per fare male, ma ha il pregio di dare il massimo fino a quando Menichini lo richiama in panchina.

Dal ’58 Cerbara 5 – Ha oltre un terzo di gara per mettersi in mostra, ma non si fa mai notare. Le sue classiche accelerazioni vengono fermate sul nascere dai difensori bergamaschi bravi ad agire sulle marcature preventive.

All. Menichini 5 – Non c’è 4-3-1-2 o 4-3-3 che tenga. La Lazio si sgretola subito, prova a reagire sfruttando un disastro difensivo dell’Atalanta ma alla fine cede nella ripresa. È la quinta sconfitta consecutiva per i biancocelesti che sembrano ormai rassegnati a vivere un finale di stagione da incubo. Serve una scossa, è ancora presto per mollare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: