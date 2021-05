SOCIAL | Acerbi saluta Inzaghi: “Grazie mister, sei stato fondamentale. Ci vediamo sul campo” | FOTO

Dopo cinque anni passati sulla panchina della Lazio, Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore biancoceleste. Lo aspetta l’Inter, Campione d’Italia, per sostituire l’uscente Antonio Conte. Mentre la Lazio è alla ricerca del sostituto di Inzaghi, Francesco Acerbi, in ritiro con la Nazionale Italiana in vista degli Europei che inizieranno il prossimo 11 giugno, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto saluta e ringraziare Inzaghi, per questi anni trascorsi insieme in biancoceleste. Queste le sue parole, accompagnate da tre immagini che ritraggono i due insieme: “Grazie MISTER per questi 3 anni passati insieme, mi hai voluto fortemente e mi hai fatto sentire importante dandomi sempre fiducia. Questo mi è servito a crescere professionalmente, posso dire che sei stato fondamentale. Io ho sempre cercato di dare il massimo per ricambiarla. Ti auguro il meglio e ti auguro anche una carriera ricca di gioie e soddisfazioni. Ci vediamo sul campo a lottare come siamo abituati a fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

