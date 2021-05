SOCIAL | Anche Adekanye saluta Inzaghi: “Al tuo fianco cresciuto come persona e come calciatore” – FOTO

Bobby Adekanye, quest’anno in prestito in Spagna al Cadice e in Olanda al Den Haag, ha esordito con la Lazio quando Inzaghi era sulla panchina biancoceleste. L’attaccante olandese ha ringraziato Inzaghi con un post sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Mister, mi considero molto fortunato per aver lavorato ai tuoi ordini alla Lazio, ho imparato molto con te. Al tuo fianco sono cresciuto come persona e come calciatore. Grazie per avermi dato l’opportunità di realizzare il mio sogno. In bocca al lupo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bobby Adekanye (@adebob11)

