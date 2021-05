SOCIAL | Luis Alberto ringrazia Inzaghi: “E’ stato un onore lavorare con te” – FOTO

Dopo Acerbi e Immobile, anche Luis Alberto ha salutato l’ex tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, scrivendo su Instagram: “Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni inseme. Per me è stato un onore lavorare con te, se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura perché te lo meriti, mister, amico, padre“.

