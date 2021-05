TMW | Lazio, summit positivo con Sarri. Contatto con Italiano, gli aggiornamenti

Continua la ricerca del sostituto di Simone Inzaghi per la panchina della Lazio. Maurizio Sarri è uno dei nomi fatti per sedersi sulla panchina biancoceleste. Infatti, come riporta Tuttomercatoweb.com, quest’oggi Sarri avrebbe avuto un contatto con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Un summit interlocutorio, conoscitivo ma comunque positivo. L’idea dell’ex Napoli, Chelsea e Juventus è quella di giocare sulla base di un 3-4-3, modulo che richiederebbe degli innesti sul mercato. Lotito ci riflette, ma la sensazione è che la scelta possa ricadere proprio su Maurizio Sarri. Intanto c’è stato un contatto diretto anche con Vincenzo Italiano dello Spezia, mentre nelle prossime ore potrebbe tenersi un contatto anche con Nuno Espirito Santo.

